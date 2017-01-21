Завтра президент примет участие в мероприятии по случаю Дня Соборности Украины

В воскресенье, 22 января, в 9.30 президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Соборности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мероприятие состоится в Национальном музее Тараса Шевченко, зал "Атриум", бульвар Шевченко, 12.

Напомним, что ежегодно 22 января отмечается День Соборности Украины – в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.