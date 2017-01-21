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Завтра президент примет участие в мероприятии по случаю Дня Соборности Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7904/77_main.1485008404.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/77_tn.1485008404.jpg Власть Мероприятие состоится утром в Национальном музее Тараса Шевченко

Завтра президент примет участие в мероприятии по случаю Дня Соборности Украины

Сегодня, 17:40

Мероприятие состоится утром в Национальном музее Тараса Шевченко

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

В воскресенье, 22 января, в 9.30 президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Соборности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мероприятие состоится в Национальном музее Тараса Шевченко, зал "Атриум", бульвар Шевченко, 12.

Напомним, что ежегодно 22 января отмечается День Соборности Украины – в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.
Украина, Порошенко, праздник, день соборности, мероприятие

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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