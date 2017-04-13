Назван самый богатый нардеп Украины

Сегодня, 08:19

На счетах Владислава Богуслаева лежит более 825 млн гривен, подситчали активисты

Вячеслав Богуслаев. Фото: antikor.com.ua
Вячеслав Богуслаев. Фото: antikor.com.ua

Народный депутат Вячеслав Богуслаев имеет наибольшие денежные сбережения среди парламентариев. Об этом сообщает общественное движение "Чесно". По подсчетам активистов, суммарный размер его денежных активов по курсу 31 декабря 2016 года составляет 825 399 645 грн.

Отмечается, что за 2016 год Богуслаев получил больше миллиарда гривен дохода. Об этом свидетельствует его декларация на сайте НАПК. В списке самых богатых людей Украины Forbes за 2016 год он был на 30-м месте.

По денежным активам нардеп-мажоритарщик из Запорожской области опередил прошлогоднего рекордсмена Игоря Котвицкого, Виталия Хомутынника и братьев Дубневичей.

По состоянию на конец 2015 года у нардепа было 328 587 акций "Мотор Сичи", однако на конец 2016 года – лишь 21 598 акций. Таким образом, депутат потерял более 93% своих акций запорожского предприятия, которое специализируется на производстве авиационных двигателей.

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Хотя Богуслаев никогда официально не был акционером предприятия, теперь его доля меньше 10%, а значит, сведения о ней даже не публикуются в реестре. Большинство акций "Мотор Сичи" принадлежат именно таким миноритарным владельцам, а поэтому узнать о том, сохраняет ли депутат контроль над "Мотор Сич" и сейчас, точно не возможно, отмечают активисты.

Свой рекордный доход Богуслаев официально получил не от продажи ценных бумаг, а как "инвестиционный доход" от ООО "Фирма "Мотор-Дилер" – предприятия, которое занимается посредничеством по договорам по ценным бумагам или товарам. Эта фирма основана ПАО "Мотор Сич". Большая часть сбережений Богуслаева – 25,6 млн долларов и 8,3 млн грн – размещены в его же "Мотор Банке".
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