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Акция против действий Путина в Украине прошла в Питере (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/0_main.1485023788.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/0_tn.1485023788.jpg Общество Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным

Акция против действий Путина в Украине прошла в Питере (фото)

Сегодня, 20:36

Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным

В Санкт-Петербурге в России активисты провели акцию "Останови войну Путина в Украине 3.0", передает Радио Свобода. Как отмечается, люди собрались с плакатами и воздушными шарами желтого и голубого цвета. Активист движения "СПб Солидарность" пришел с табличкой "За вашу и нашу свободу".

Среди главных требований активистов – вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат назад в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю и допуск миссии ОБСЕ на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.

Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.

Напомним, сегодня в Киеве проходит акция под лозунгом "#Stop Putin’s War in Ukraine".
Украина, Путин, ОБСЕ, активисты, акция, митинг

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