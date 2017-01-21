Акция против действий Путина в Украине прошла в Питере (фото)

Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным

В Санкт-Петербурге в России активисты провели акцию "Останови войну Путина в Украине 3.0", передает Радио Свобода. Как отмечается, люди собрались с плакатами и воздушными шарами желтого и голубого цвета. Активист движения "СПб Солидарность" пришел с табличкой "За вашу и нашу свободу".

Среди главных требований активистов – вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат назад в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю и допуск миссии ОБСЕ на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.



Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.



Напомним, сегодня в Киеве проходит акция под лозунгом "#Stop Putin’s War in Ukraine".