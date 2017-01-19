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ЦРУ рассекретило более 10 тысяч документов об Украине – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7896/29_main.1484779717.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/29_tn.1484779717.jpg Общество Все документы разделены на коллекции по темам  

ЦРУ рассекретило более 10 тысяч документов об Украине – СМИ

Сегодня, 00:48

Все документы разделены на коллекции по темам

 

ЦРУ рассекретило более 10 тысяч документов об Украине - СМИ
ЦРУ рассекретило более 10 тысяч документов об Украине - СМИ

Центральное разведывательное управление США открыло доступ к части своего архива. В частности там есть документы об Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пишет издание ain.ua по запросу "Украина" поиск на сайте выдает более чем в 11 000 рассекреченных документов.

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В общем рассекреченные примерно 930 тысяч документов более чем на 12 млн страниц – это наработки ЦРУ с момента основания и до середины 1990-х годов.

Все документы разделены на коллекции по темам: холодная война, Вьетнам, берлинский туннель, корейская война, самолет-разведчик U-2 и т.п.

Как сообщалось ранее, Центральное разведывательное управление США выложило в онлайн 775 тысяч документов на 13 млн страниц рассекреченных президентским указом Билла Клинтона от 1995 года.

В архиве содержится информация о деятельности ЦРУ во время холодной войны, вьетнамского и корейского конфликтов. Также в базе можно найти данные о проектах агентства по исследованию НЛО и телепатических возможностей человека.
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