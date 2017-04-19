Генпрокуратура Украины направила в Испанию документы для экстрадиции матери нардепа Онищенко – СМИ

Сегодня, 20:20

Документы для экстрадиции были отправлены в среду

Александр Онищенко, фото grushevskogo5.com
Александр Онищенко, фото grushevskogo5.com

Генеральная прокуратура Украины направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции в Украину, матери депутата Верховной Рады Александра Онищенко Инессы Кадыровой, сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, передает Еспресо.TV.

"Уже отправили запрос", – цитирует Енина телеканал.

По его словам, документы для экстрадиции были отправлены в среду.

Как сообщалось, 12 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Генпрокуратуру Украины для переправки компетентным органам Испании полный пакет документов, необходимый для начала процедуры экстрадиции И.Кадыровой, которая, по версии следствия, является соорганизатором "газовой схемы", в результате которой интересам государства нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн".

В НАБУ подчеркнули, что после получения оригиналов документов суд Испании будет принимать решение о применении так называемого экстрадиционного ареста или другой меры пресечения до рассмотрения вопроса об экстрадиции И.Кадыровой в Украину.

Кадырова объявлена в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины – в инкриминируемых статьях речь идет о создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве. 30 марта ее задержали в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении Онищенко по признакам государственной измены.
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