Геращенко о ЛГБТ-марше: Украина сдала экзамен на преданность европейским ценностям

Украина сдала экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Марш равенства прошел без особых провокаций и приключений. Хотя несколько полицейских пострадали от действий радикальных молодых, Киев и Украина сдали экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям – право быть свободным, равным, быть собой", – отметила она.

"О тех, кто имеет другие, консервативные взгляды и является противником прайда – это право каждого человека исповедовать те или иные взгляды. Зачем на полицейских только нападать ... Насилие и агрессия не приветствуются и осуждаются в Библии, к слову", – добавила она.



