Геращенко о ЛГБТ-марше: Украина сдала экзамен на преданность европейским ценностям
Марш равенства прошел без особых провокаций и приключений, отметила она
Украина сдала экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям.
Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
"Марш равенства прошел без особых провокаций и приключений. Хотя несколько полицейских пострадали от действий радикальных молодых, Киев и Украина сдали экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям – право быть свободным, равным, быть собой", – отметила она.
"О тех, кто имеет другие, консервативные взгляды и является противником прайда – это право каждого человека исповедовать те или иные взгляды. Зачем на полицейских только нападать ... Насилие и агрессия не приветствуются и осуждаются в Библии, к слову", – добавила она.
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