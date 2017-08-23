ГПУ подготовила Жириновскому неприятный сюрприз

Сегодня, 11:32

Досудебное расследование установило, что Жириновский в марте-апреле 2014 года занимался материальным обеспечения так называемых "ЛНР/ДНР"

Владимир Жириновский Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Владимир Жириновский Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении гражданину России, главе Либерально-демократической партии РФ Владимиру Жириновскому в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Досудебное расследование установило, что В.Жириновский в марте-апреле 2014 года "с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, за счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан РФ, указанная группа под руководством Жириновского, действуя, в том числе, по просьбе главы террористической группы "Сомали" Толстых (позывной "Гиви"), в течение 2014-2017 годов осуществила поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности, на территории Донецкого аэропорта.

"По этим фактам преступной деятельности организованной группы Генпрокуратура составила сообщение В.Жириновскому о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.27, ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Владимир Жириновский заявил, что территории непризнанных республик, граничащих с РФ, нужно "подобрать" и присоединить к России.
Россия, Донбасс, ГПУ, генпрокуратура, жириновский

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"Сегодня"

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