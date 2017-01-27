Гройсман дал полгода мэру Садовому, чтобы спасти Львов от мусорного коллапса (видео)

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Львовяне сетуют – мусор, который лежал неделями, забрали только этой ночью


Премьер Владимир Гройсман дал полгода мэру Садовому на строительство нового мусороперерабатывающего комплекса. После трагедии в Грибовичах прошло восемь месяцев. Все это время город буквально утопает в отходах. На новый полигон деньги есть – уверяет градоначальник. А во время визита Гройсмана нашелся и участок.

Уже второй день в городе вычищают мусорные контейнеры. После нагоняя сперва от премьера, после – от губернатора сделали невозможное – за сутки вывезли из города 800 тонн мусора.

Львовяне сетуют – мусор, который лежал неделями, забрали только этой ночью. Но в то, что с улиц города он исчезнет навсегда – сомневаются.

Ну как так можно запустить город – архитектура, все полностью, а мусор – люди удивляются – приезжают из разных городов и говорят – что это у вас такое – катастрофа?" – возмущается Юрий Пудлык, житель Львова.

Решить мусорную проблему во Львове – главная цель на сегодня для премьера. Двухчасовое закрытое совещание высокопоставленных чиновников – и план готов. Уже есть и участок, и стратегия, и четкие сроки.

"За шесть месяцев мэр должен построить новый полигон, построить сортировочную и прессовую станцию, чтобы не было никаких угроз и через шесть месяцев туда вывозить остатки отсортированного мусора. Параллельно сейчас нужно искать механизмы, чтобы тот мусор, который будет производиться в течение этого времени – утилизировать, используя возможности других полигонов", – заявил Гройсман.

Мэр Садовый подсчитал – строительство мусороперерабатывающего завода обойдется в почти 20 миллионов евро.

Мы средства в местном бюджете, есть поддержка Европейского инвестиционного банка, думаю, что сегодня старт. Потому что никто не станет строить завод, пока нет участка. Вторая важная вещь – это, конечно, противоаварийные работы на существующем полигоне, все признали, что ситуация очень сложная и надо немедленно такую работу начинать", – отметил Андрей Садовый, львовский городской голова.

Почему не сделал этого раньше, чтобы город не заваливали отходами, а львовский мусор не находили по всей стране – ни слова. Уже на следующей неделе во Львов приедет правительственная комиссия, чтобы спланировать работы на Грибовицкой свалке.

А пока будут строить новый полигон, принимать отходы согласились несколько свалок в области и соседних регионах.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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