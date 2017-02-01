Гройсман: Кто-то хочет завалить е-декларирование

Сегодня, 12:19

Премьер-министр заверил, что вторая волна подачи электронных деклараций пройдет гладко

До 1 апреля е-декларации заполнят два миллиона человек. Фото из открытых источников
До 1 апреля е-декларации заполнят два миллиона человек. Фото из открытых источников

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не допустит проблем с системой электронного декларирования.

"Сам процесс введения е-декларации был чрезвычайно сложным, потому что технически НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – Ред.) не подготовилось должным образом для полного внедрения этой системы. Хочу подчеркнуть, что до 1 апреля – это тот срок, когда миллионы служащих других категорий будут подавать свои декларации, и если снова мы натолкнемся на ту же проблему – а у меня уже есть определенные слухи, которые до меня доходят, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования – мы этого не допустим", – сказал премьер-министр.

Гросман отметил, что подать е-декларации до 1 апреля должны около 2 млн человек.

По словам премьера, в 2017 году НАПК выделено 65 млн грн на техническую модернизацию.

Напомним, первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год завершился в ночь на 31 октября. Он касался субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение – президента, премьера, членов правительства, депутатов, судей, правоохранителей.

С 1 января 2017 года в Украине начался второй этап электронного декларирования. Он продлится до 1 апреля. За этот период свои электронные декларации должны подать все без исключения лица, уполномоченные на исполнение функций государства или местного самоуправления, а также приравненные к ним должностные лица и юридические лица публичного права.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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