Гройсман показал карту, где в Украине доступные лекарства

Участие в программе "Доступные лекарства" принимают более двух тысяч аптек в Украине.

Об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

"Уже сейчас более двух тысяч аптек поддерживают правительственную программу, и с каждым днем это число увеличивается", – отметил премьер.

Также он разместил карту аптек-партнеров программы "Доступные лекарства", которая действует по всей стране.

Напомним, с 1 апреля Минздрав запустил реимбурсацию. Компенсация стоимости препаратов заработала для трех групп больных.

Бесплатные лекарства по программе Кабмина есть в аптеках в большинстве областей Украины. Медикаменты доступны для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа. Однако медикаменты пока не выдают в Николаевской и Одесской областях.