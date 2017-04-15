Гройсман показал карту, где в Украине доступные лекарства
Премьер-министр говорит, что тысячи украинцев воспользовались услугами программы "Доступные лекарства"
Участие в программе "Доступные лекарства" принимают более двух тысяч аптек в Украине.
Об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман.
"Уже сейчас более двух тысяч аптек поддерживают правительственную программу, и с каждым днем это число увеличивается", – отметил премьер.
Также он разместил карту аптек-партнеров программы "Доступные лекарства", которая действует по всей стране.
Напомним, с 1 апреля Минздрав запустил реимбурсацию. Компенсация стоимости препаратов заработала для трех групп больных.
Бесплатные лекарства по программе Кабмина есть в аптеках в большинстве областей Украины. Медикаменты доступны для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа. Однако медикаменты пока не выдают в Николаевской и Одесской областях.
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