Луценко: Полиция охраны обчистила дом в Княжичах после грабителей

В свою очередь в руководстве полиции охраны говорят – по их информации оперативники в дом без хозяина не заходили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что именно работники полиции охраны после бандитов выносили из дома – спиртное.

Об этом он сообщил ТСН.

В свою очередь в руководстве полиции охраны говорят – по их информации оперативники в дом без хозяина не заходили, только осматривали двор.

И добавили, что погибшие правоохранители всегда достойно несли службу.

Как сообщалось, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.



