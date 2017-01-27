Луценко: Полиция охраны обчистила дом в Княжичах после грабителей
В свою очередь в руководстве полиции охраны говорят – по их информации оперативники в дом без хозяина не заходили
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что именно работники полиции охраны после бандитов выносили из дома – спиртное.
Об этом он сообщил ТСН.
В свою очередь в руководстве полиции охраны говорят – по их информации оперативники в дом без хозяина не заходили, только осматривали двор.
И добавили, что погибшие правоохранители всегда достойно несли службу.
Как сообщалось, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.
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