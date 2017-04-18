Мама политзаключенного Клиха: Сына сдала ФСБ его беременная девушка из России

По словам Тамары Клых, с Викторией ее сын познакомился в Крыму в 2013 году – до Майдана

Украинского политзаключенного Станислава Клыха, которого судили в Чечне, в августе 2014 года сдала его беременная девушка Виктория из России. Об этом в интервью для Гордона рассказала мама украинца Тамара Клых. По ее словам, с Викторией сын познакомился в Крыму в 2013 году – до Майдана.

"7 августа 2014 года сын уехал в Орел к своей девушке. Я его отговаривала, как чувствовала: беда будет, боялась. А он: "Мама, ну я же не в Москву или Петербург еду. Кому я нужен в Орле?" Он часто ездил в Россию, у меня сестра в Москве, его крестная. Уже потом, на суде, Стас все время твердил, что эта девушка его и сдала ФСБ. Девушку Викторией зовут, именно она настояла, чтобы сын в Орел к ней приехал. Они в 2013-м, еще до революции, в Крыму познакомились", – рассказала Тамара.

По словам женщины, сын уехал к девушке, потому что она сказала ему, что беременна. "Виктория сказала, что беременна. Стас перед отъездом говорил: "Мама, съезжу к ней, расставлю все точки над "і" и вернусь". 7–9 августа постоянно мне звонил: "Мама, не волнуйся, доехал, Вика меня встретила, все нормально". И вдруг пропал. Утром 10 августа в трубке раздался неизвестный голос: "Тамара Ивановна, я вышел из СИЗО, а ваш Стас там". Я в шоке, звоню сыну, звоню его девушке – никто трубку не поднимает. Через несколько дней сын перезвонил сам: "Мама, я в тюрьме в Ессентуках. Почему задержали – не знаю, копаются в прошлом, ищут что-то в 1990-х", – добавила она.

Она отметила, что когда виделась с сыном в последний раз в 2016 году, то он вспомнил, что в гостиничный номер к нему зашли сотрудники ФСБ с вопросами о том, состоит ли он в "Правом секторе".

"Затащили в машину, дали 15 суток. Думаю, эта Виктория зачем-то сдала моего сына в ФСБ. Ну а кто еще? Если она ни в чем не виновата, ответила бы на мои звонки: "Тамара Ивановна, больше не звоните, Стаса задержали, я за себя боюсь". Но она ни разу за три года не вышла на связь", – подчеркнула женщина.

Напомним, 26 октября 2016 года Верховный суд России отклонил апелляцию адвокатов украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха на приговор, вынесенный судом Чечни. Адвокаты украинцев ходатайствовали об отмене вердикта суда Грозного, который приговорил Клиха к 20 годам лишения свободы, а Карпюка – к 22 с половиной годам.

В обвинительном заключении говорилось, что Карпюк руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года назад лично убил четырех российских военных, а бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, входивший в отряд, стрелял по россиянам из автомата Калашникова порядка 10 раз.

Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.

Адвокаты Клиха не раз говорили, что его психическое состояние является нестабильным из-за пыток, которые применяли к нему во время допросов.

30 декабря адвокат Клиха Докка Ицлаев заявил, что состояние осужденного украинца ухудшается. В начале марта этого года российский адвокат Илья Новиков сообщил, что Станислава Клиха этапировали в Верхнеуральскую тюрьму в Челябинской области.