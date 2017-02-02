Матиос: В квартире экс-министра обороны нашли секретные военные документы

Заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет об изъятии секретных военных документов в ходе обыска квартиры бывшего министра обороны Павла Лебедева. Об этом он сообщил в интервью 112 телеканалу.



"(Изъяты) вещи, подпадающие под признаки документов с грифом "совершенно секретно" и "секретно". Так как эти документы связаны с обороноспособностью страны и многими ее составляющими", – сказал он.



Матиос отметил, что экспертиза изъятых документов должна завершиться в марте-апреле текущего года.



Как известно, в августе 2016 года заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители провели обыск в квартире Лебедева.



Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии правоохранителям при разгоне Евромайдана.