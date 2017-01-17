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На допросе Пашинский изменил показания и признал, что стрелял стоя http://www.segodnya.ua/img/article/7888/60_main.1484615326.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/60_tn.1484615326.jpg Общество Портнов обнародовал аудио-фрагмент допроса Пашинского  

На допросе Пашинский изменил показания и признал, что стрелял стоя

Сегодня, 03:08

Портнов обнародовал аудио-фрагмент допроса Пашинского

 

Сергей Пашинский, фото Слово і Діло
Сергей Пашинский, фото Слово і Діло

Бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов опубликовал аудиозапись допроса нардепа Сергей Пашинского, в котором, как утверждалось ранее, тот изменил показания и признал, что стрелял стоя.

Напомним, 31 декабря Пашинский заявил о нападении на него, из-за чего он решил применил оружие. Пострадавший на него якобы напал с бутылкой и депутату пришлось отстреливаться лежа.

"Мне удалось остановить нападавшего только когда лёжа выстрелил ему в ногу", – написал депутат тогда в Facebook.

На аудиозаписи Пашинский говорит, что выстрелил сразу, как только смог.

"После того, как меня сбили с ног, я встал и сразу (я настаиваю на слове сразу). Я нестоял и не вступал в переговоры с господином Химикусом. Я думаю, на 90 процентовуверен, что это не был выстрел лежа. Я когда встал сделал выстрел, то есть не лежа. Я не делал выстрел лежа, это однозначно. Я прицельно стрелял ниже пояса в ногу, чтобы его остановить", – сказал депутат.

Также отметим, что врач, оперировавший пострадавшего заявил, что Пашинский соврал в своих показаниях.
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