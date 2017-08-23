На крупной взятке "погорел" генерал полиции

Сегодня, 00:44

Задержали полицейского во время получения неправомерной выгоды в размере 96 тысяч гривен

 


На крупной взятке "погорел" генерал полиции, фото СБУ

На крупной взятке "погорел" генерал полиции, фото СБУ

Во вторник, 22 августа, во время получения 96 тысяч гривен неправомерной выгоды правоохранители задержали руководителя департамента полиции охраны, генерала Сергея Будника.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В рамках расследования уголовного производства правоохранители выяснили, что чиновник полиции, кроме официальных платежей за физическую охрану, через посредника требовал у киевлянина дополнительно передавать ему ежемесячно неправомерную выгоду в сумме более 80 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Задержали полицейского во время получения неправомерной выгоды в размере 96 тысяч гривен. Следователи выяснили, что с июня этого года чиновник получил более 170 тысяч гривен.

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Отмечается, что спецоперацию провели оперативники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно с работниками Службы безопасности Украины и Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.

"В настоящее время следователями готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", – отметили в полиции.

Ранее в Одесской области задержали налоговика-взяточника.
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