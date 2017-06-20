НАБУ задержало на взятке в 200 тыс. долларов охранника нардепа Розенблата

Вчера, 22:18

Cпецоперация проходила в одном из ресторанов Киева

НАБУ задержало на взятке в 200 тыс. долларов охранника нардепа, фото rod-pravo.org
НАБУ задержало на взятке в 200 тыс. долларов охранника нардепа, фото rod-pravo.org

В одном из ресторанов Киева сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата по подозрению в получении взятки, сообщает "УНН" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Розенблата по подозрению в получении взятки. При нем были 200 тыс. долл.", – отметил источник.

По словам собеседника, спецоперация проходила в одном из ресторанов Киева, расположенном на улице Владимирской.
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