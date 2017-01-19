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"Надю выводят на чистую воду": в сети жестко прокомментировали новые приключения Савченко http://www.segodnya.ua/img/article/7897/78_main.1484825256.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/78_tn.1484825256.jpg Общество Предложение нардепа "обменять" Крым на Донбасс вызвало массу возмущенных откликов

"Надю выводят на чистую воду": в сети жестко прокомментировали новые приключения Савченко

Сегодня, 13:26

Предложение нардепа "обменять" Крым на Донбасс вызвало массу возмущенных откликов

Надежда Савченко. Фото: apostrophe.ua
Надежда Савченко. Фото: apostrophe.ua

Народный депутат Украины Надежда Савченко продолжает приковывать к себе внимание своими действиями. Так, недавно она предложила, временно "отдать" оккупированный Крым России, чтобы освободить Донбасс.

Такое предложение не нашло одобрения ни в обществе, ни в политикуме. При этом Савченко даже решили исключить из Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.

А социальные сети заполонили гневные сообщения в адрес Надежды от политиков, экспертов и простых интернет-пользователей.

Напомним, вчера, 18 января, Комитет Верховной Рады по нацбезопасности принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Надежды Савченко из этого комитета. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

В свою очередь сама Савченко отвергла обвинения в госизмене, прозвучавшие на заседании Комитета ВР по нацбезопасности в ее адрес. Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила.

Отметим, что поводом для изгнания Савченко из Комитета по нацбезопасности и обвинений в госизмене стала ее тайная встрече в Минске с главарями "ДНР" и "ДНР", о которой сообщалось 11 декабря. В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.
Крым, Донбасс, реакция, соцсети, комитет, савченко, приключения

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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