"Надю выводят на чистую воду": в сети жестко прокомментировали новые приключения Савченко

Народный депутат Украины Надежда Савченко продолжает приковывать к себе внимание своими действиями. Так, недавно она предложила, временно "отдать" оккупированный Крым России, чтобы освободить Донбасс.

Такое предложение не нашло одобрения ни в обществе, ни в политикуме. При этом Савченко даже решили исключить из Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.

А социальные сети заполонили гневные сообщения в адрес Надежды от политиков, экспертов и простых интернет-пользователей.

ВО ВСЕХ РОССИЙСКИХ СМИ: Савченко предложила "cдать" Крым, чтобы вернуть Донбасс.

Украинцы, у кого-то остались сомнения по ней? pic.twitter.com/Q1dtqngVV7 — MH17Ru (@MH17_RUS) 18 января 2017 г.

Отказавшись от Крыма ради "обмена" его на оккупир. районы Донбасса, Украина получит не мир,а новую войну и бесчестие https://t.co/8fB5fVPxfF — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 18 января 2017 г.

Напомним, вчера, 18 января, Комитет Верховной Рады по нацбезопасности принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Надежды Савченко из этого комитета. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

В свою очередь сама Савченко отвергла обвинения в госизмене, прозвучавшие на заседании Комитета ВР по нацбезопасности в ее адрес. Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила.

Отметим, что поводом для изгнания Савченко из Комитета по нацбезопасности и обвинений в госизмене стала ее тайная встрече в Минске с главарями "ДНР" и "ДНР", о которой сообщалось 11 декабря. В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.