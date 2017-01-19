"Надю выводят на чистую воду": в сети жестко прокомментировали новые приключения Савченко
Предложение нардепа "обменять" Крым на Донбасс вызвало массу возмущенных откликов
Народный депутат Украины Надежда Савченко продолжает приковывать к себе внимание своими действиями. Так, недавно она предложила, временно "отдать" оккупированный Крым России, чтобы освободить Донбасс.
Такое предложение не нашло одобрения ни в обществе, ни в политикуме. При этом Савченко даже решили исключить из Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.
А социальные сети заполонили гневные сообщения в адрес Надежды от политиков, экспертов и простых интернет-пользователей.
ВО ВСЕХ РОССИЙСКИХ СМИ: Савченко предложила "cдать" Крым, чтобы вернуть Донбасс.— MH17Ru (@MH17_RUS) 18 января 2017 г.
Украинцы, у кого-то остались сомнения по ней? pic.twitter.com/Q1dtqngVV7
Отказавшись от Крыма ради "обмена" его на оккупир. районы Донбасса, Украина получит не мир,а новую войну и бесчестие https://t.co/8fB5fVPxfF— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 18 января 2017 г.
Напомним, вчера, 18 января, Комитет Верховной Рады по нацбезопасности принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Надежды Савченко из этого комитета. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.
В свою очередь сама Савченко отвергла обвинения в госизмене, прозвучавшие на заседании Комитета ВР по нацбезопасности в ее адрес. Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила.
Отметим, что поводом для изгнания Савченко из Комитета по нацбезопасности и обвинений в госизмене стала ее тайная встрече в Минске с главарями "ДНР" и "ДНР", о которой сообщалось 11 декабря. В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.
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