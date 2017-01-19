Нардеп Власенко отсудил у экс-жены дочь (видео)

Светская львица и модель Наталья Окунская, которая получила политическое убежище во Франции, сообщила, что бывший муж депутат Сергей Власенко отсудил у нее дочь Полину. Об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее словам, дочь не хочет жить с отцом.

"Сегодня в украинском суде Власенко отсудил у меня Полину, которую я самостоятельно подняла без его помощи, которая прожила со мной, братьями и сестрой после развода 8,5 лет, какой бывший никогда не интересовался, которую уже несколько лет по его вине таскают по судам, прокуратурам, полиции, которая несколько лет говорит ему, что жить с ним не будет, которая обожает свою семью и мечтает о спокойном детстве, которая плачет по ночам, которая умоляет забрать ее из встреч с ним через 10-30 минут, которая любит Францию и своих друзей, которая сказала отцу, что не хочет его знать, пока он не уберется из судов. По решению украинского суда я должна ее отдать в Украине и, понятно, что забыть", – заявила Наталья.

Фото опубликовано Наталия Окунская (@okunskaya) Июн 30 2016 в 5:28 PDT

Окунская отметила, что девочка уже ознакомлена с решением суда, но исполнять его не хочет. Модель опубликовала видеообращение дочери к отцу, и заявила, что собирается подать кассацию и судиться с бывшим мужем в Европейском суде.

Отметим, что Окунская в ноябре прошлого года получила официальное убежище во Франции, где проживает уже два года.

Как сообщалось, 49-летний нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко является самым богатым депутатом среди коллег по фракции.