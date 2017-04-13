Немецкие врачи опровергли заявление ГУД о диагнозе Насирова

Немецкие врачи опровергли заявление Государственного управления делами относительно диагноза бывшего председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Врачи клиники Фрайбурга говорят, что не осматривали его вообще, как сообщает DW.

"Центр сердца при Университетской клинике Фрайбурга никогда не ставил диагноз о состоянии здоровья Романа Насирова. Этого пациента никогда лично не осматривал ни один врач Центра сердца", – ответили на запрос DW в пресс-службе клиники.

Ранее в ГУД сообщили, что врачи Университетского кардиологического центра Фрайбург подтвердили правильность диагноза Насирова, поставленного врачами "Феофании". "По результатам исследования на основе методических рекомендаций Европейского общества кардиологов и согласно немецкой DRG-системе – избранный лечебный подход возражений не вызывает, диагноз медиками Клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами установлен правильно", – говорится в пресс-релизе на сайте ГУД.

Как отмечает издание, врачи "Феофании" выслали в Германию информацию из истории болезни одного из пациентов и попросили подтвердить обоснованность выбранного метода лечения. "Действительно ли говорится в документах из истории болезни о данных Романа Насирова, мы не знаем", – сообщили в клинике.

В "Феофании" отказались комментировать обстоятельства сотрудничества с немецкими врачами, сославшись на занятость специалистов, которые отвечают за это дело.

Напомним, что отстраненный глава ГФС Роман Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованных в, так называемой, "газовой схеме Онищенко", что привело к нанесению государству ущерб на общую сумму 2,019 млрд. грн.

Как сообщалось, по делу Насирова задержали директора департамента ГФС.