Новый законопроект об украинском языке взбудоражил общество

Сегодня, 17:42

В сети спорят, насколько полезным и целесообразным может быть данное нововведение

В сети спорят о новом законопроекте об украинском языке. Фото: из открытых источников
В сети спорят о новом законопроекте об украинском языке. Фото: из открытых источников

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий использовать во всех сферах жизни страны исключительно украинский язык.

Предлагаемые нововведения взбудоражили украинское общество и вызвали большие споры в социальных сетях. Часть пользователей поддерживает законопроект, другие же – его критикуют.

Как сообщалось, авторы законопроекта среди прочего хотят полностью перевести все СМИ на государственный язык, дублировать на украинском все спектакли, обязать говорить на нем в магазинах и даже печатать меню в ресторанах.

Кроме того, предлагается ввести профессию языкового инспектора и штрафы за нарушение закона 3,4—8,5 тыс. грн.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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