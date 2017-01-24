Новый законопроект об украинском языке взбудоражил общество

В сети спорят, насколько полезным и целесообразным может быть данное нововведение

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий использовать во всех сферах жизни страны исключительно украинский язык.

Предлагаемые нововведения взбудоражили украинское общество и вызвали большие споры в социальных сетях. Часть пользователей поддерживает законопроект, другие же – его критикуют.

Как сообщалось, авторы законопроекта среди прочего хотят полностью перевести все СМИ на государственный язык, дублировать на украинском все спектакли, обязать говорить на нем в магазинах и даже печатать меню в ресторанах.

Кроме того, предлагается ввести профессию языкового инспектора и штрафы за нарушение закона 3,4—8,5 тыс. грн.