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Полиция рассказала, как в Украине прошла новогодняя ночь http://www.segodnya.ua/img/article/7850/33_main.1483260270.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/33_tn.1483260270.jpg Общество Всего в ночь с 31 декабря на 1 января по Украине произошло 680 новогодних массовых мероприятий

Полиция рассказала, как в Украине прошла новогодняя ночь

Сегодня, 10:39

Всего в ночь с 31 декабря на 1 января по Украине произошло 680 новогодних массовых мероприятий

Около 12 тысяч правоохранителей поддерживали порядок в Украине в новогоднюю ночь. Фото: ukrafoto.com
Около 12 тысяч правоохранителей поддерживали порядок в Украине в новогоднюю ночь. Фото: ukrafoto.com

В праздничных мероприятиях резонансных ДТП и нарушений общественного порядка на территории государства не зарегистрировано, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Нарушений общественного порядка не допущено. На дорогах государства в новогоднюю ночь резонансных ДТП не зарегистрировано", – говорится в сообщении.

Всего в ночь с 31 декабря на 1 января по Украине произошло 680 новогодних массовых мероприятий. В них приняли участие почти 1,1 млн человек.

Наиболее многолюдные мероприятия состоялись в Днепропетровской (в 99 мероприятиях приняли участие 700 тыс. человек), Запорожской (50 тыс. человек, 48 мероприятий), Одесской (43 тыс. человек, 17 мероприятий) и Тернопольской (38 тыс. человек, 31 мероприятие) областях.

Публичную безопасность и порядок во время их проведения обеспечивали 7 тыс. сотрудников полиции и 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины.
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