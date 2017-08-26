Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем авиации

Президент и премьер-министр пожелали всем работникам авиастроительной отрасли благополучия и мирного неба

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем авиации.

"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы", – написал президент на своей странице в Facebook.

Порошенко пожелал украинским авиаторам благополучия, счастья и безоблачного неба над головой.

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Премьер-министр Владимир Гройсман также присоединился к поздравлениям.

"Авиационная и авиастроительная отрасли являются гордостью отечественной промышленности, а изобретения украинцев – от первых моделей Игоря Сикорского до современных самолетов-гигантов "Руслан" и "Мрия" – является отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения", – отметил премьер-министр.

Также Гройсман добавил, что мастерство и высокий профессионализм украинских специалистов дают уверенные основания отнести Украину в мировой клуб стран, которые способны решать самые сложные задачи в области авиационного строительства.

Премьер пожелал всем работникам авиастроительной отрасли и авиации крепкого здоровья, благополучия, новых высот, безоблачного и мирного украинского неба.