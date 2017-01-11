Пострадавший от выстрела депутата Пашинского подал жалобу на ГПУ – адвокат

Адвокат Вячеслава Химикуса, который пострадал в инциденте с народным депутатом Сергеем Пашинским, Марина Паринова заявила, что в Печерский районный суд Киева подана жалоба на бездеятельность Генпрокуратуры после заявлений народного депутата Антона Геращенко и спикера управления МВД Киевской области Николая Жукович по делу касательно дела ее подзащитного и Пашинского, передает 112 Украина.

"3 января в ГПУ поступило 2 заявления о преступлении. Первое – о преступлении, которое совершил Пашинский 31 декабря. Второе – по заявлению в эфире Антона Геращенка и Николая Жуковича относительно того, что установили виновного до следствия. Мы это расцениваем, как незаконное влияние на работников правоохранительных органов. Учитывая, что ГПУ в срок не отреагировала на заявление, не внесла в реестр, мы подали жалобу в суд", – подчеркнула адвокат.

Жалоба на заявление Геращенко и Жуковича будет рассматриваться в Печерском суде 16 января. "Мы будем добиваться, чтобы ГПУ выполнила обязанности и внесла это в реестр", – добавила Паринова.

Напомним, 31 декабря Пашинский заявил о нападении на него, во время которого он применил оружие. Пострадавший во время стычки с Пашинским Химикус рассказал, что нардеп достал оружие, когда ему никто не угрожал, и не делал предупредительного выстрела в воздух.