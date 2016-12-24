"Правый сектор" отреагировал на обвинения в расстрелах "беркутовцев"

В организациях "Правый сектор" и "Братсво" прокомментировали информацию о том, что Генпрокуратура проверяет их причастность к убийству силовиков во время событий Евромайдана.

Как заявил в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, в организации пока нет никакой информации о проверках членов "ПС" следствием.

"Мы все из новостей узнаем. Я бы это прокомментировал, как цинизм нынешней власти. Какие убийства на Майдане? Никаких убийств на Майдане не было, была кровавая расправа над активистами Майдана и до сих пор никто не наказан за это полноценно, не ведется нормально расследование, поэтому все руководство как "Беркута", так и милиции смогло бежать из этой страны, а что называется убийствами на Майдане правоохранителей, так действительно активисты во время Майдана зимой давали отпор, когда в нас уже начали стрелять, когда "титушки" ловили по подворотням, когда в голову уже стреляли, так что нам надо было делать?.. Понятно, что все защищались: и рядовые активисты, и члены "Правого сектора", и все, кто там был", – заявил он.

Также спикер ПС подчеркнул, что не удивится, если начнутся преследования и других организаций.

"Мы и другие правые движения, активисты, фронтовики – главные противники этой власти. Они нас боятся. Не удивлюсь, если появятся дела по батальону ОУН, С14 или другим организациям, которые являются раздражителями нынешней власти", – отметил Скоропадский.

Лидер "Братства" Дмитрий Корчинский в свою очередь отметил, что несколько дней проводятся допросы раненых на Майдане о том, не видели ли они представителей "Братства" с оружием во время революции.

"Сейчас обыски ни у кого не проводятся. Но телефоны, наверное, прослушиваются. Они прослушивались и раньше, но сейчас имеют возможность сделать санкцию суда. Все материалы могут быть приобщены к уголовным делам... Вероятно, будут происходить обыски, допросы", – подчеркнул он.

Кроме того, Корчинский выразил опасения, что вскоре власть начнет преследование тех, кто "стрелял в московских оккупантов и сепаратистов".

"Я думаю, что власть чувствует себя менее уверенно, и соответственно пытается через уголовные преследования обуздать ту часть общества, которая наиболее способна на восстание", – заявил лидер "Братства".

По его словам, организация не намерена сотрудничать с правоохранителями, поскольку ее активисты не принимали участия ни в каких событиях.

"Вообще в революционных общинах существует принцип не сотрудничать с правоохранительными органами", – резюмировал лидер организации.

Напомним, накануне стало известно, что ГПУ проверяет активистов "Братства" и "Правого сектора" на причастность к убийствам 13 сотрудников Внутренних войск Министерства внутренних дел и бойцов спецподразделения "Беркут" во время событий Евромайдана.