Предложивший провести выборы на Донбассе посол ФРГ "нарвался" на жесткий ответ от украинцев

Сегодня, 18:11

Многие раскритиковали идею Райхеля и сравнение Украины с постгитлеровской Германией

Эрнст Райхель. Фото: rbc.ua
Эрнст Райхель. Фото: rbc.ua

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель наделал много шуму и вызвал волну возмущения своими словами о Донбассе.

Он, в частности, заявил, что можно провести выборы на оккупированных территориях Донбасса и в присутствии российских войск.

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить – проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий", – сказал дипломат.

В качестве примера немецкий дипломат привел выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, в присутствии советский военных, и считает, что можно было бы пойти по тому сценарию и на Донбассе.

"Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене", – добавил Райхель.

Слова посла ФРГ не нашли поддержки в украинском обществе. Многие политики и эксперты на своих страницах в соцсетях раскритиковали предложение Райхеля.

Как сообщалось, МИД Украины уже вызвало посла Райхеля "на ковер" для дачи объяснений своих слов.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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