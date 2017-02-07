Предложивший провести выборы на Донбассе посол ФРГ "нарвался" на жесткий ответ от украинцев

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель наделал много шуму и вызвал волну возмущения своими словами о Донбассе.

Он, в частности, заявил, что можно провести выборы на оккупированных территориях Донбасса и в присутствии российских войск.

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить – проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий", – сказал дипломат.

В качестве примера немецкий дипломат привел выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, в присутствии советский военных, и считает, что можно было бы пойти по тому сценарию и на Донбассе.

"Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене", – добавил Райхель.

Слова посла ФРГ не нашли поддержки в украинском обществе. Многие политики и эксперты на своих страницах в соцсетях раскритиковали предложение Райхеля.

Два виборчих фарси під дулами російських автоматів – маємо дві окупаційні влади в окупованому Криму і на Донбасі. Фарсів досить! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 февраля 2017 г.

У посла ФРН збій: забув, що поки в НДР стояла СА, там голосували за Кремль, а як вивели – проголосували за обєднання з ФРН

А Донбас інший? — Олександр Бригинець (@bryhynets) 7 февраля 2017 г.

Предлагаю Посадить Єрнста Райхеля на линию огня и предложить что-нибудь выбрать. Да даже не на линию огня. "На подвал", например. — Нюша Елисеева (@Njuschka) 7 февраля 2017 г.

Эрнст Райхель считает? А вот Украинцы считают, что это не его собачье дело. Это уж точно вне компетенции посла. https://t.co/cqL5UKGzW1 — Gelsomino (@Vsrakutartaluy) 7 февраля 2017 г.

Якщо насправді були такі слова, така відповідь: проводьте вибори з росіянами де завгодно, хоч на Марсі, але не в Україні — Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 7 февраля 2017 г.

Как сообщалось, МИД Украины уже вызвало посла Райхеля "на ковер" для дачи объяснений своих слов.