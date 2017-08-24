Расмуссен поздравил Украину с Днем Независимости

Вчера, 23:57

Экс-генсек НАТО убежден, что безопасность Украины является важной для евроатлантической безопасности


Бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен заявил о том, что на 26-летие Независимости государства украинцы защищают свою землю от агрессора, гарантируя евроатлантическую безопасность.  Такое мнение Расмуссен высказал в своем видеообращении по случаю Дня Независимости Украины, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, передает телеканал "112 Украина".

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"Для многих украинцев свобода досталась высокой ценой. И даже сегодня украинцы сражаются за свои границы против агрессора. Но битва за украинскую безопасность и суверенитет несет последствия далеко за Восточную Европу. Ведь в современном мире безопасность Украины является чрезвычайно важной для нашей собственной евроатлантической безопасности", – отметил Расмуссен.

Поэтому, убежден бывший генсек НАТО, европейские и американские союзники должны продолжать оказывать поддержку Украине: политическую, экономическую и военную.

"Я желаю Украине счастливого Дня Независимости и благодарю миллионы ее граждан. Я убежден, что Украина находится на правильном пути к светлому будущему", – сказал Расмуссен.

Как сообщалось, Посольство США в Украине оригинально поздравило украинцев с Днем Независимости. Работники диппредставительства подготовили музыкальные ролик. На видео сотрудники поют песню "Добрий ранок, Україно!".
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