Рева оценил занятость трудоспособного населения Украины

Министр отметил, что официальную работу имеют лишь 16 млн украинцев

Процент занятости трудоспособного населения Украины на сегодняшний день составляет 52,6%. Об этом сообщил на заседании Кабинета министров Украины министр социальной политики Андрей Рева.

"Количество занятых на сегодня составляет 52,6% от количества трудоспособного населения в Украине", – сказал Рева.

Он отметил, что из 26 млн человек трудоспособного возраста (от 15 до 70 лет) на сегодня имеют официальную работу лишь около 16 млн человек.

Рева также добавил, что низкий уровень заработной платы украинцев и недостаток рабочих мест для квалифицированных работников провоцирует масштабную миграцию части населения страны.

"Такое состояние рынка труда приводит к масштабной миграции населения. Наличие значительного количества рабочих мест без требования к квалификации и низкий уровень оплаты труда приводит к тому, что люди уезжают в другие страны в поисках лучшей судьбы", – сказал он.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил реформировать государственную служба занятости и перейти от финансирования безработных к созданию новых рабочих мест.

Количество официальных безработных в Украине, по данным Госстата, на ноябрь прошлого года составляло 337,9 тыс. человек.

Правительство закладывает в качестве макропоказателя на 2017 год уровень безработицы в 8,6%.