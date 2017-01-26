Российский суд продлил арест Сущенко

Украинского журналиста собираются держать за решеткой еще три месяца

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинского журналиста Романа Сущенко до 30 апреля 2017 года. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Суд завершился. Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей еще на три месяца, до 30 апреля 2017 года", – написал он в Twitter.

Суд закончился. Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей ещё на три месяца, до 30 апреля 2017 года. — Mark Feygin (@mark_feygin) 25 января 2017 г.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за якобы "шпионскую акцию". В ФСБ РФ утверждают, что Сущенко – полковник украинской разведки. В Украине это отрицают. Сам Сущенко также не признает вину.