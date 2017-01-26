Российский суд продлил арест Сущенко

Вчера, 15:17

Украинского журналиста собираются держать за решеткой еще три месяца

Роман Сущенко. Фото: из открытых источников
Роман Сущенко. Фото: из открытых источников

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинского журналиста Романа Сущенко до 30 апреля 2017 года. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Суд завершился. Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей еще на три месяца, до 30 апреля 2017 года", – написал он в Twitter.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за якобы "шпионскую акцию". В ФСБ РФ утверждают, что Сущенко – полковник украинской разведки. В Украине это отрицают. Сам Сущенко также не признает вину.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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