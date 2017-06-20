Розенблат заявил, что деньги его охраннику подбросили

Народный депутат Борислав Розенблат подтвердил, что на взятке в 200 тыс. долл. сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали его охранника, передает телеканал "112 Украина".

По его словам, подчиненного подставили.

"Мне трудно комментировать. Я действительно присутствовал при этих действиях. Что происходило за моей спиной, я действительно не видел. Это чистой воды провокация, я сейчас не хочу это комментировать, следствие разберется, кто кому и что передавал. Я ни у кого ничего в жизни не просил и просить не собираюсь", – отметил он.

По словам Розенблата, его охраннику деньги подбросили.

"Последние 2,5 лет я много занимался вопросом легализации янтаря и игорного бизнеса, я постоянно слышал обвинения. Если действительно есть такое дело, я не собираюсь убегать или ездить в коляске, я не держусь за мандат...", – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что в одном из ресторанов Киева сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата по подозрению в получении 200 тыс. долл. взятки.