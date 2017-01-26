Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство"

Подозрение руководству операцией в с. Княжичи Броварского района Киевской области, в ходе которой произошла перестрелка между правоохранителями, могут расширить на ст. 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство"). Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Прошел ряд следственных действий, которые позволяют нам говорить об уточнении подозрения руководителям этой операции… У них у всех сейчас есть служебная халатность, которая привела к особо тяжким последствиям в виде погибших. Но после экспертиз оно может быть уточнено, в том числе предъявлением статьи 115 ("Убийство"), - отметил он.

Вместе с тем генпрокурор добавил, что экспертизы еще не завершены.

Также Луценко рассказал, что дом, возле которого была перестрелка, был ограблен после грабителей и правоохранителями. "Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды – один раз грабителями, второй раз сотрудниками правоохранительных органов", – сказал он.

Кроме того, генеральный прокурор добавил, что расследуются также события во время задержания грабителей на окраинах Киева.

Напомним, в поселке Княжичи Киевской обл. 4 декабря в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей. Официальная версия трагедии выглядит следующим образом: проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли два разведчика, два сотрудника полиции охраны и один боец КОРДа.

13 января заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко сообщил, что служебное расследование инцидента в Княжичах завершено.