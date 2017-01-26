Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство"

Вчера, 20:21

Окончательное решение будет принято по завершении всех экспертиз

Юрий Луценко, фото AFP
Юрий Луценко, фото AFP

Подозрение руководству операцией в с. Княжичи Броварского района Киевской области, в ходе которой произошла перестрелка между правоохранителями, могут расширить на ст. 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство"). Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Прошел ряд следственных действий, которые позволяют нам говорить об уточнении подозрения руководителям этой операции… У них у всех сейчас есть служебная халатность, которая привела к особо тяжким последствиям в виде погибших. Но после экспертиз оно может быть уточнено, в том числе предъявлением статьи 115 ("Убийство"), - отметил он.

Вместе с тем генпрокурор добавил, что экспертизы еще не завершены.

Также Луценко рассказал, что дом, возле которого была перестрелка, был ограблен после грабителей и правоохранителями. "Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды – один раз грабителями, второй раз сотрудниками правоохранительных органов", – сказал он.

Кроме того, генеральный прокурор добавил, что расследуются также события во время задержания грабителей на окраинах Киева.

Напомним, в поселке Княжичи Киевской обл. 4 декабря в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей. Официальная версия трагедии выглядит следующим образом: проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли два разведчика, два сотрудника полиции охраны и один боец КОРДа. 

13 января заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко сообщил, что служебное расследование инцидента в Княжичах завершено.
Луценко, убийство, дом, погибли, стрельба, перестрелка, генпрокурор, решение, спецоперация, сотрудники, подозрения, вызов, Княжичи, халатность, факты, КОРД, задержания

Вы сейчас просматриваете новость "Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство"". Другие Новости общества смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Следственный эксперимент по громкому делу. Фото И. Серов

В Княжичах провели следственный эксперимент

19 Января, 17:23

В ходе эксперимента выяснился ранее не афишированный факт: в деле фигурирует еще один особняк

Происшествия

Пеерестрелка между правоохранителями унесла шесть жизней

Перестрелка полицейских в Княжичах: по результатам проверки уволили семь руководителей

18 Января, 19:12

В отношении еще девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания

Истории

Столичный суд. Тут Юрий (в зеленом свитере), разоблачивший «оборотней», вместе с ними выслушал свой приговор — 10,5 лет неволи.

Трагедия в Княжичах: новые версии и детали

26 Декабря 2016, 07:30

Главный разоблачитель "оборотней" Юрий Нестеров рассказал, как его хотели прикончить в тюрьме, об участии в разоблачении убийц Гонгадзе и о своем охраннике Касьяне, арестованном ныне по "делу Княжичей"

Политика

Четверо из пяти погибших в Княжичах были расстреляны прямо в машине Государственной службы охраны. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Луценко объяснил, кто должен отвечать за трагедию в Княжичах

21 Декабря 2016, 16:19

Генпрокурор заявил, что действия отдельных должностных лиц правоохранительных органов будут оцениваться в рамках Уголовного кодекса Украины

Политика

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Аваков рассказал о своем будущем после трагедии в Княжичах

15 Декабря 2016, 12:56

После инцидента с перестрелкой правоохранителей нужно сделать выводы и двигаться дальше, считает министр

Происшествия и криминал

Фото: AFP

Прокуратура ищет, кто руководил действиями КОРДа в Княжичах

12 Декабря 2016, 07:40

Также прокуроры пытаются установить, были ли у задействованных кордовцев фонари и бронежилеты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования