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Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели http://www.segodnya.ua/img/article/7905/70_main.1485081395.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/70_tn.1485081395.jpg Общество В Киеве – без существенных осадков. Температура воздуха ночью 4-6° мороза, днем около 0°

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

Сегодня, 12:33

В Киеве – без существенных осадков. Температура воздуха ночью 4-6° мороза, днем около 0°

Какую погоду ждать украинцам. Фото: golos.ua
Какую погоду ждать украинцам. Фото: golos.ua

В ближайшие сутки, 23 января, погоду большей части территории Украины будет определять не очень влажная и не очень холодная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° мороза, в Закарпатье и Карпатах 10-15° мороза; днем вот 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве – без существенных осадков. Температура воздуха ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,0 градусов выше ноля в 1899 году, а самая низкая – ночью на отметке 26,0 градусов ниже ноля в 1942 году.

Во вторник, 24 января, в Украине без существенных осадков, лишь в северных, Волынской и Ровенской областях ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, на юге 0-5° мороза; днем вот 3° мороза до 3° тепла; в Карпатах и на Закарпатье ночью 10-14°, днем 4-9° мороза.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью 5-7° мороза, днем около 0°.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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