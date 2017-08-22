Социологи узнали, сколько украинцев считают себя патриотами

Сегодня, 12:52

Чем моложе респонденты и чем выше уровень их образования, тем выше среди них уровень поддержки Независимости Украины

Фото: архив
Фото: архив

Преимущественное большинство украинцев считают себя патриотами своей страны, и больше всего таких граждан – на западе Украины. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник, 22 августа, данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в августе.

По результатам опроса, 83% опрошенных отметили, что считают себя патриотами своей страны. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, общее количество патриотически настроенных граждан почти не изменилась. Лишь 10% выразили противоположные соображения, еще 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Картина в макрорегионах Украины следующая:

  • на западе позиционируют себя как патриоты 88%;
  • в центре – 84%;
  • на востоке – 83%;
  • на юге – 77%.

В то же время, в южных областях 18% опрошенных заявили, что не могут говорить о себе как о патриотах своей страны. На востоке таких респондентов 11%, в центре – 8%, на западе – 5%. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто считает себя патриотом.

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76% опрошенных заявили, что если бы сегодня стоял бы выбор, они бы поддержали провозглашение Независимости Украины. Этот показатель не изменился с 2014 года. Для сравнения: в 2013 году таких опрошенных было 61%.

Больше всего тех, кто поддерживает провозглашение Независимости Украины, на западе (93%), в центре таких опрошенных 76%, на юге – 66%, на востоке – 64%.

В то же время, в последних двух макрорегионах количество тех, кто придерживается противоположного мнения, составляет 21%-22%. Чем моложе респонденты и чем выше уровень их образования, тем уровень поддержки провозглашения Независимости Украины среди них выше.

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Социсследование проводилось 2-13 августа 2017 года среди населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения, выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.
опрос, рейтинг, независимость, патриоты, патриотизм, социологи

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Источник:

Интерфакс-Украина

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