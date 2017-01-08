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Спасатели рассказали, когда в Украине отступят сильные морозы http://www.segodnya.ua/img/article/7862/91_main.1483863159.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/91_tn.1483863159.jpg Общество Погода начнет улучшаться в начале недели

Спасатели рассказали, когда в Украине отступят сильные морозы

Сегодня, 10:12

Погода начнет улучшаться в начале недели

Сильные морозы отступят в понедельник. Фото: classmedia.by
Сильные морозы отступят в понедельник. Фото: classmedia.by

Погодные условия в Украине начнут улучшаться уже с понедельника, 9 января, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Однако в воскресенье, 8 января, в Украине продолжит снижаться температура. В воскресенье в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, на юге Киевской и на востоке Винницкой областей ожидаются интенсивные снегопады и образование снежного покрова высотой 25-30 см.

Температура на западе и севере страны снизится до -16 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье – до -25 градусов.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали потепление в Украине с 10 января.  
погода, температура, снег, синоптики, морозы, ГСЧС

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