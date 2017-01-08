Спасатели рассказали, когда в Украине отступят сильные морозы
Погода начнет улучшаться в начале недели
Погодные условия в Украине начнут улучшаться уже с понедельника, 9 января, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Однако в воскресенье, 8 января, в Украине продолжит снижаться температура. В воскресенье в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, на юге Киевской и на востоке Винницкой областей ожидаются интенсивные снегопады и образование снежного покрова высотой 25-30 см.
Температура на западе и севере страны снизится до -16 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье – до -25 градусов.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали потепление в Украине с 10 января.
Вы сейчас просматриваете новость "Спасатели рассказали, когда в Украине отступят сильные морозы". Другие Новости общества смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии