Спасатели рассказали, когда в Украине отступят сильные морозы

Погодные условия в Украине начнут улучшаться уже с понедельника, 9 января, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Однако в воскресенье, 8 января, в Украине продолжит снижаться температура. В воскресенье в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, на юге Киевской и на востоке Винницкой областей ожидаются интенсивные снегопады и образование снежного покрова высотой 25-30 см.

Температура на западе и севере страны снизится до -16 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье – до -25 градусов.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали потепление в Украине с 10 января.