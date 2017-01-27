Суд на два месяца арестовал экс-зампредправления "Укргаздобычи"

Соломенский районный суд Киева избрала меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления "Укргаздобычи" Александру Сомову. Он был арестован на 2 месяца с правом внесения залога в размере 50 млн грн, передает телеканал "112 Украина".

Также, Соломенский районный суд на 2 месяца арестовал заместителя предправления "Укргаздобычи" Вадима Шленчака. В его деле предусмотрен залог 5 млн грн.

Таким образом, судья полностью удовлетворил требования представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые именно о такой мере пресечения и просили рассказал корреспондент.

Шаленчак и Сомов проходят как подозреваемые в так называемом деле Онищенко. Их обвиняют в расхищении имущества предприятия "Укргаздобыча" и продаже газа по заниженным ценам.

Напомним, по версии следствия, задержанные, имея в арсенале ряд прямых полномочий, умышленно не принимали мер по прекращению договоров СД, вступив тем самым в преступный сговор с представителями преступной организации, в создании и руководстве которой подозревается Онищенко.

Как известно, НАБУ подозревает беглого депутата Онищенко в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

19 июня суд арестовал 10 лиц, задержанных 15 июня в "газовом деле", в котором также фигурирует народный депутат Александр Онищенко.