Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости общества
Суд перенес заседание по делу экс-регионала Ефремова http://www.segodnya.ua/img/article/7857/86_main.1483621849.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/86_tn.1483621849.jpg Общество Рассмотрение апелляции пришлось отложить на 17 января

Суд перенес заседание по делу экс-регионала Ефремова

Сегодня, 15:09

Рассмотрение апелляции пришлось отложить на 17 января

Александр Ефремов. Фото: Hyser
Александр Ефремов. Фото: Hyser

Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение жалобы защиты на продление меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова на 17 января.

Как сообщил судебный распорядитель, жалобу на арест Ефремова перенесли в связи с неполным составом коллегии судей.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) 9 декабря 2016 завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.

4 января генеральный прокурор  Юрий Луценко сообщил, что ГПУ направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по Ефремову о совершении им ряда преступлений. Среди прочего, экс-руководителю Партии регионов инкриминируют государственную измену, содействие созданию так называемой "ЛНР" и др.
суд, Ефремов, апелляция, регионал, Апелляционный суд, Генеральная прокуратура

Вы сейчас просматриваете новость "Суд перенес заседание по делу экс-регионала Ефремова". Другие Новости общества смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: metalist.ua

Курченко снова заочно арестовали, ГПУ требует до 12 лет тюрьмы

Вчера, 12:44

Убытки, вызванные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 7 млрд грн, сообщили в Генпрокуратуре

Крым

Фото: Facebook Ильми Умерова

Умеров обжалует внесение своего имени в список террористов

31 Декабря 2016, 21:02

Решения суда по этому вопросу еще нет, подчеркивает замглавы Меджлиса 

Происшествия и криминал

Подполковник сбил двух пешеходов. Фото: kyrtag.kg

Арестовали подполковника СБУ, устроившего смертельное ДТП в Запорожской области

30 Декабря 2016, 18:26

Офицеру грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, он находится под стражей 

Финансы

Александр Янукович. Фото: iPress.ua

Суд отменил арест 15 млн долларов в банке сына Януковича

29 Декабря 2016, 17:02

Печерский суд не нашел признаков преступного происхождения этих средств

Политика

Сергей Лещенко. Фото: из открытых источников

Лещенко не пришел в суд по делу о покупке квартиры

29 Декабря 2016, 14:57

Суд должен был определить, законно ли нардеп приобрел такую дорогую недвижимость

Донбасс

Иван Безъязыков. Фото: president.gov.ua

Бывшего пленника боевиков Безъязыкова обвинили в госизмене

29 Декабря 2016, 16:00

Полковнику ВСУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.