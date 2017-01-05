Суд перенес заседание по делу экс-регионала Ефремова
Рассмотрение апелляции пришлось отложить на 17 января
Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение жалобы защиты на продление меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова на 17 января.
Как сообщил судебный распорядитель, жалобу на арест Ефремова перенесли в связи с неполным составом коллегии судей.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) 9 декабря 2016 завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.
4 января генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по Ефремову о совершении им ряда преступлений. Среди прочего, экс-руководителю Партии регионов инкриминируют государственную измену, содействие созданию так называемой "ЛНР" и др.
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