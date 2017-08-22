Суд принял новое решение по главреду "Страна.ua"

Гужва обязан еще месяц не выезжать из Киева

Суд продлил меру пресечения для главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы. Об этом Гужва сообщил у себя в Facebook.

"Итак, суд продлил мне меру пресечения (не выезжать из Киева). Правда, не на 60 дней, как просила прокуратура, а на 30", – написал он.

Согласно решению суда, он обязан не покидать населенный пункт по своему месту регистрации (это Киев), еще месяц, а также по первому требованию прибывать в суд.

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Напомним, Гужва был задержан 22 июня в Киеве. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Гужва требовал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фотодоказательства данного правонарушения.

В свою очередь сам Гужва заявил, что против него "шьют" сфальсифицированное дело и это якобы его пытались спровоцировать взять деньги, от которых, по его словам, отказался.