Суд в Лондоне взял перерыв, чтобы принять решение по делу о "долге Януковича"

Судья Высокого суда в Лондоне Уильям Блер, рассматривающий дело по "долгу Януковича", взял перерыв для вынесения своего вердикта. Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Богдан Цюпин, передает телеканал "112 Украина".

"По результатам слушаний, сегодня судья Уильям Блер сказал, что возьмет ко вниманию всю информацию, которая была заявлена представителями обоих сторон, и огласит свое решение в надлежащее время. Когда именно это будет – сказать сложно. Люди в кулуарах допускают, что это может быть через несколько дней или даже несколько недель", – прокомментировал ход слушания Богдан Цюпин.

По словам корреспондента "Радио Свобода" (из Лондона), в ходе слушания представители российской стороны просили судью принять решение в пользу России при возвращении 3 млрд долларов уже сейчас, ускоренно, и доказывали, что суд не нужен, так как аргументы защиты российской стороны, по их мнению, слабые.

"Те аргументы, которые выдвинули представители Украины, не подходят для английского законодательства, так как не касаются английского законодательства", – рассказал Богдан Цюпин.

Он также отметил, что представители украинской стороны сосредоточились на том, что речь идет не об обычном долговом споре или о том, что Украина просто решила не отдавать деньги.

"Представители Украины в суде говорили о том, что украинская сторона имеет возможность отстоять свои аргументы, что она хочет, чтобы состоялся суд, на котором она хочет заявить свою точку зрения, что Россия своим нападением на Украину помешала ей вернуть эти деньги", – сообщил Богдан Цюпин. По его словам, представители украинской стороны считают, что правительство Януковича нарушило много законов Украины и не должно было брать у России 3 млрд долларов.

Напомним, правительство Николая Азарова получило кредит на 3 млрд долларов в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Виктором Януковичем в декабре 2013 года.

В 2015 году российская сторона потребовала возврата долга, не приняв предложения реструктуризации долга. Украинские власти отказались признавать долг официальным.