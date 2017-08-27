Тимошенко удивила новой прической

Сегодня, 21:58

Благодаря новым косичкам лидера Батькивщины Юлию Тимошенко сравнивают с Дейнерис из "Игры престолов"

Тимошенко удивила новой прической ,фото facebook.com/oleksiy.zakharchenko
Тимошенко удивила новой прической ,фото facebook.com/oleksiy.zakharchenko

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко на Всемирный конгресс украинцев, который состоялся в Киеве в субботу, пришла в новом имидже – с новой прической и в красном облегающем платье. 

Соцсети на косички Тимошенко отреагировали бурно – одни сравнили ее с Дейенерис Таргариен из "Игры престолов", другие раскритиковали платье, выдающее полноту. Третьи пишут, что депутат готовится к новому политическому сезону.

Фото с политиком разместил общественный активист Алексей Захарченко на своей странице в Facebook.

В ответ пользователи пишут, что на фото "старость и молодость".

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Политтехнолог Денис Богуш посчитал, что это уже седьмой образ Тимошенко за ее карьеру.

Некоторые пользователи также пишут, что Тимошенко выглядит заметно постаревшей и злоупотребляет услугами косметологов.

Ранее сообщалось, что образ Тимошенко вошел в культуру тюремных татуировок.
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Источник:

Корреспондент

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