ТОП надежд Украины на 2017 год: загадаем Еврокубок, безвиз и новый мост

В новом году Украина будет принимать Евровидение, мы наконец можем получить безвизовый режим с Евросоюзом, а Владимир Кличко будет возвращать себе пояса

БЕЗВИЗ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ И ФБР ПО-УКРАИНСКИ

Первым ожидаемым событием 2017-го станет долгожданный запуск Госбюро расследований. Наше "ФБР" должно заработать в феврале. Именно в этом месяце планируется завершить конкурс на главу нового силового ведомства. Запуск бюро отберет функции следствия у Генпрокуратуры, которая после этого сможет только представлять государство Украина в суде.

В марте также ожидается и долгожданная точка в ратификации всеми странами Европы Соглашения об ассоциации с Украиной. Камнем преткновения стали Нидерланды — они выдвинули для ратификации несколько требований. После консультаций с Украиной все противоречия уладили, и сейм после 15 марта должен ратифицировать Соглашение с Украиной. Если голосование пройдет успешно — Соглашение заработает в полную силу.

Ну а в апреле ждем эпохального — голосование за отмену визового режима между Украиной и Евросоюзом! 3 апреля значилось ориентировочной датой рассмотрения соответствующего законопроекта. Эксперты прогнозируют, что позитивного решения по безвизу украинцы могут ожидать в первом полугодии наступающего года.

Март. Нидерланды ратифицируют соглашение об ассоциации.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ И БЕСПИЛОТНИКИ ДЛЯ ВСУ

Годом программ развития и возобновления серийного производства крылатых машин семейства Ан называет 2017-й президент ГП "Антонов" Александр Коцюба. Недавно состоялась выкатка первого опытного экземпляра многоцелевого транспортного Ан-132 — самолета-демонстратора Ан-132Д. Планируется, что в марте он совершит первый полет. А после начального этапа испытаний будет показан потенциальным заказчикам в Саудовской Аравии. В создании машины приняли участие ведущие компании мировой авиаиндустрии. Параллельно продолжатся работы по совершенствованию самолетов Ан-148, 158, 178.

На предприятии, входящем в структуру госкомпании "Укроборонпром", ведется разработка тактического беспилотного авиакомплекса ТБпАК. Он будет состоять из четырех беспилотников, наземного комплекса запуска и управления, техсредств обеспечения. Основные задачи ТБпАК, предназначенного для Сухопутных войск ВСУ — круглосуточная и всепогодная оптико-электронная воздушная разведка; целеуказания и корректировка огня, оперативная связь разведподразделений в условиях радиоэлектронного противодействия противника.

АВРАЛЬНОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ И ПОДВИЖКИ С МОСТОМ

Самым знаковым событием для Киева в 2017-м году станет проведение в мае песенного конкурса Евровидение-2017. В мэрии говорят, что активная подготовка начнется сразу после Нового года. И хотя все придется делать в авральном режиме, со всеми проблемами обещают справиться.

Еще ожидаются подвижки в строительстве Подольского моста. Мэрия ищет инвесторов, чтобы пустить по нему движение авто и построить линию метро (200 тыс. евро на техническую и финэкспертизу объекта уже нашли). Впрочем, на полную достройку нужны несколько миллиардов долларов и решить вопрос с отселением и компенсациями для жителей Русановских садов.

А вот неприятной новостью может стать подорожание проезда в общественном транспорте. Эксперты утверждают: это неизбежно из-за роста цен на электричество. От него напрямую зависит стоимость проезда в метро (сейчас — 4 грн), троллейбусах, трамваях, фуникулере (сейчас — 3 грн). "Ситуация сложная. В первом квартале стоимость проезда в гортранспорте точно не повысится. У города хватит ресурсов, чтобы дотировать убыточный гортранспорт. А вот во второй половине года вероятность роста тарифов на проезд очень высока. Будем держаться до последнего и искать ресурсы", — говорят в КГГА.

Подольский мост. Нашли средства на техническую и финэкспертизу.

УКРАИНА ЖДЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ УЖАСТИК

От года Петуха украинский зритель ждет качественного отечественного кинопродукта. Не только картины о Голодоморе, войне и заробитчанах, но и массового кино — развлекательного. И Госкино Украины такое кино нам обещает.

"Мы надеемся, что в следующем году мы покажем нашим зрителям первый украинский фантастический фильм в стиле фэнтези, а также фильм ужасов, — заявил глава Госкино Филипп Ильенко. — Мы понимаем, что именно такое кино является наиболее популярным, поэтому должны занимать эту нишу. Конечно, трудно конкурировать с Голливудом, но даже в Европе локальное игровое кино занимает значительную долю в кинопрокате за счет ментальной близости. Потому что люди хотят видеть кино про себя, видеть знакомые пейзажи, знакомые города, традиции".

Как раз сейчас при поддержке Госкино снимается 40 полнометражных игровых фильмов! Одной из причин появления сравнительно большого количества отечественных фильмов глава Госкино назвал постоянное и стабильное финансирование отечественного кинематографа: "Появились достойные деньги. Они начали появляться прозрачно и вовремя, без задержек. Никаких задержек с платежами последних два года не было. Кроме этого, мы начали работать мощно в поле пиара. Думаю, что если будет такая же тенденция, как в этом и следующем году, еще несколько лет — и у нас будет целая киноиндустрия и даже новая украинская киношкола".

Ильенко. Верит в перспективы отечественной киноиндустрии.

У "ШАХТЕРА" ЕСТЬ ШАНСЫ ПОБЕДИТЬ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ

"Шахтер", единственный украинский футбольный клуб вышедший в плей-офф еврокубков, 16 и 23 февраля сыграет в 1/16 финала ЛЕ с испанской "Сельтой". А там, глядишь, доберется и до Стокгольма, где 24 мая будет разыгран финал. Букмекеры: проход "горняками" "Сельты" — 1,6 (60%), победа в Лиге Европы — 15,0 (четвертый фаворит среди 32 участников).

Экс-чемпион мира Владимир Кличко не выходил в ринг с ноября 2015-го, потеряв пояса в бою с Тайсоном Фьюри. И вот спустя полтора года, 29 апреля, на пути 41-летнего супертяжа еще один британец, 27-летний чемпион IBF Энтони Джошуа. Помимо титула Джошуа, на кону пояса WBA Super и IBO. Неудача для Кличко, скорее всего, — конец карьеры. Букмекеры в него не очень верят, оценивая вероятность победы в 34% (коэффициент — 2,75).

До мая ждем прорыв первой ракетки Украины Элины Свитолиной в топ-10 мирового рейтинга. 2016-й она закончила на рекордной для себя 14-й позиции, а в 2017-м ей прочат новый рекорд. Ведь на турнирах первой части сезона улучшить прошлогодние результаты, чтобы набирать очки для десятки, Элине нужно минимально.

В 2017-м женская сборная по баскетболу выступит на Европе в июне, мужская — в августе-сентябре. В игровых командных видах мы без медалей с ОИ-2004 — женская бронза в гандболе. Пора обновить коллекцию!