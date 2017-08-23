Украина состоялась как государство, несмотря на внутренних и внешних врагов – Кравчук

По его словам, есть не так много стран, где ситуация была бы такой, как в Украине

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук подчеркивает, что Украина состоялась как государство, несмотря на "плотное единение внутренних врагов с внешним врагом", каковым является Российская Федерация. Об этом он сказал на пресс-конференции "Двадцать шесть лет спустя... Где Украина сегодня?".

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, несмотря на военные действия на Донбассе, на аннексию Крыма, Украина движется вперед. И это чрезвычайно важно. Так или иначе, что бы там ни говорили, Украина как государство уже состоялась, и мы не можем даже представить себе, что может быть уже по-другому. Состоялась в очень сложных политических, экономических условиях", – заявил Кравчук.

"Я не много знаю стран, может, очень мало, где была бы ситуация такая, как в Украине. Где наши внутренние недруги или, точнее сказать, враги внутренние, так плотно объединились с врагами внешними. Коммунисты Украины – враги независимости. Коммунисты России – патриоты России. Коммунисты Украины – враги независимости и патриоты России. Представьте себе: где еще такое возможно, чтобы внутри страны была политическая сила, которая враждебна независимости и является патриотом другой страны", – подчеркнул Кравчук.

"Я привел только один пример, чтобы понять, в каких условиях мы начинали строительство Украинского государства, и то, что выстояли, и то, что сегодня продолжаем стоять и защищать независимость, суверенитет страны, это важнейший из важнейших итогов, я так сказал бы 26-летней истории независимой Украины", – отметил Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что нынешняя российская нация это результат вековой агрессивной политики России, целью которой были войны.