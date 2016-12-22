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В Пенсионном фонде разъяснили особенности выдачи пенсий в январе 2017 года http://www.segodnya.ua/img/article/7821/76_main.1482426368.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/76_tn.1482426368.jpg Общество Для обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе правительство частично изменило график пенсий

В Пенсионном фонде разъяснили особенности выдачи пенсий в январе 2017 года

Вчера, 19:04

Для обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе правительство частично изменило график пенсий

Январские пенсии часть пенсионеров смогут получить в декабре. Фото: nezhatin.com.ua
Январские пенсии часть пенсионеров смогут получить в декабре. Фото: nezhatin.com.ua

Обычно пенсии выплачиваются ежемесячно в период с 4 по 25 число в установленную дату выплаты, которая известна каждому пенсионеру, однако с целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2017 года правительство принято решение, которым установлено, что частично пенсию за январь 2017 выплатят в декабре 2016 года. Об этом рассказала пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 15 января 2017 включительно, пенсия на их банковский счет будет зачислена в период с 27 по 29 декабря.

Пенсионерам, которые получают пенсию через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 10 января 2017 включительно, пенсия будет выплачиваться начиная с 27 декабря.

Пенсионерам, которые по разным причинам не смогут получить пенсию за январь 2017 года на почтовых отделениях в последние дни декабря, смогут получить ее с 5 января.

Для пенсионеров, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 16 по 25 января или через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 11 по 25 января пенсия будет выплачиваться в обычном режиме в установленные даты выплаты.

Из общей численности пенсионеров (11,7 млн) в декабря 2016 года будет выплачено пенсий за январь 2017 5,4 млн пенсионерам, в т.ч. 3,7 млн пенсионеров через банковские учреждения и 1,7 млн пенсионеров через почтовые отделения.

На выплату пенсий за январь 2017 Пенсионным фондом будет направлено в декабря 2016 года 10,4 млрд грн – это финансирование осуществляется в рамках утвержденного бюджета Пенсионного фонда на 2016 год.

Общая потребность на выплату пенсий за январь 2017 составляет 22,1 млрд грн, отметили в Фонде.
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Источник:

"Сегодня"

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