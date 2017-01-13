Визы в ЕС грузинам отменят раньше, чем украинцам (видео)

Визы в Евросоюз грузинам отменят раньше, чем украинцам. Об этом заявили в Европарламенте. Докладчик по этому вопросу – Мария Габриэль предполагает: приятную новость Тбилиси может получить уже в марте.

Накануне согласие уже дал спецкомитет, а в следующем месяце за него голосовать уже будет Европарламент.

Для Украины – процедура сложная и длинная, потому что евродепутаты еще должны принять так называемый механизм приостановления безвизовых. А уже потом взяться за сам безвизовый режим. Поэтому украинцы получат безвизовый режим не раньше мая.

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