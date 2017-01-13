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Визы в ЕС грузинам отменят раньше, чем украинцам (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/19_main.1484302183.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/19_tn.1484302183.jpg Общество В Европарламенте говорят, что процедура нелегкая, поэтому гражданам Украины придется подождать

Визы в ЕС грузинам отменят раньше, чем украинцам (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:08

В Европарламенте говорят, что процедура нелегкая, поэтому гражданам Украины придется подождать


Визы в Евросоюз грузинам отменят раньше, чем украинцам. Об этом заявили в Европарламенте. Докладчик по этому вопросу – Мария Габриэль предполагает: приятную новость Тбилиси может получить уже в марте.

Накануне согласие уже дал спецкомитет, а в следующем месяце за него голосовать уже будет Европарламент.

Для Украины – процедура сложная и длинная, потому что евродепутаты еще должны принять так называемый механизм приостановления безвизовых. А уже потом взяться за сам безвизовый режим. Поэтому украинцы получат безвизовый режим не раньше мая.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Грузия, Украина, евросоюз, безвизовый режим

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Программа "События"

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