Власти обещают проверять квартиры украинцев: кому грозят штрафы и что делать

В КГГА поясняют, что проверки коснутся тех, у кого нет счетчиков на горячую и холодную воду

Заместитель мэра Киева Петр Пантелеев на днях заявил о том, что местная власть с весны 2017-го будет проверять, сколько человек проживают в квартирах и выявлять украинцев без регистрации. Так, платежки на горячую и холодную воду в квартирах без счетчиков приходит на социальную норму потребления. При этом норма зависит от того, сколько человек пользуется услугами. Как пояснили в КГГА, бывают случаи, когда в квартирах устраивают хостелы, используют десятки кубометров воды, но платят при этом как за небольшую семью. Проверки позволят выявлять подобные нарушения. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, кого могут коснуться "рейды" и что грозит нарушителям.

"Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах"

26 декабря на киевском сайте "44" появилась новость с заголовком "В Киеве начнут проверки нелегальных квартиросъемщиков". "Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать, сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько – не зарегистрированы. Такой контроль планируем запустить весной 2017 года", – сказал Пантелеев в комментарии изданию.

"Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать, сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько – не зарегистрированы. Такой контроль планируем запустить весной 2017 года", – сказал Пантелеев в комментарии изданию.

На данный момент новость с сайта удалили, однако фотография страницы сохранилась. В КГГА пояснили: информация подана некорректно и проверки коснутся только тех, кто живет в квартирах без счетчиков на холодную и горячую воду. Цель проверки – добиться "справедливости" при оплате коммуналки. Так, если в квартире без счетчиков зарегистрировано два человека, платить за холодную и горячую воду нужно будет по нормативу, рассчитанному на два человека. Если при этом по факту живут в квартире десять человек, платить все равно нужно как за двух.

Фото: архив

Позже пресс-служба КГГА также опубликовала комментарий мэра Виталия Кличка, он заявил – проверять прописку никто не собирается. "Это искаженная информация. Никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку. Наша задача – сделать так, чтобы была справедливость. Есть сегодня немало жалоб, ведь во многих квартирах, где нет счетчиков, живет больше людей, чем зарегистрировано в доме. Они используют и водоснабжения, и теплоснабжения, но платят за меньшее количество людей. Мы сейчас рассматриваем различные механизмы, обеспечивающие справедливую оплату за коммунальные услуги ", – отметил Виталий Кличко.

"Есть сегодня немало жалоб, ведь во многих квартирах, где нет счетчиков, живет больше людей, чем зарегистрировано в доме. Они используют и водоснабжения, и теплоснабжения, но платят за меньшее количество людей. Мы сейчас рассматриваем различные механизмы, обеспечивающие справедливую оплату за коммунальные услуги ", – отметил Виталий Кличко.

В то же время пресс-секретарь Пантелеева Юлия Грамотная уточнила, что проверка в первую очередь коснется злостных нарушителей. Например, если в квартире устроили хостел, парикмахерскую и т.д и реальное потребление воды достигает десятков кубометров в месяц.

Что делать, если в "гости" все-таки пришла полиция и сотрудник КГГА с "проверкой"

Юлия Грамотная поясняет: проверки коснутся всего лишь нескольких десятков квартир. Например, если жители пожалуются на хостел в соседней квартире, КГГА согласно механизму, который, по словам Кличко, на данный момент разрабатывается, поспособствуют тому, чтобы "нарушители" платили за тот объем коммунальных услуг, который на самом деле потребляют.

Однако, даже если КГГА примет решение провести масштабные проверки, по закону права без разрешение жильцов осматривать квартиры они не имеют. Как поясняет адвокат Олег Бойко, ни полиция, ни органы местной власти не могут осматривать жилье без постановления суда. Если "в гости" пришла полиция, любой украинец имеет право не открывать дверь.

Фото: архив

"Возможность проникнуть в квартиру без согласия жильца, или это полиция, или КГГА, или ЖЭК, есть только при одном условии: если есть соответствующее постановление суда. Ни один другой документ, удостоверение или еще что-либо не дают такое право", – рассказывает Олег Бойко. Осмотр жилья могут провести без санкции суда только в том случае, если собственник квартиры сам дал на это согласие.

"Возможность проникнуть в квартиру без согласия жильца, или это полиция, или КГГА, или ЖЭК, есть только при одном условии: если есть соответствующее постановление суда", – поясняет адвокат.

Как отмечают юристы, украинцы действительно часто нарушают. Например, сдают квартиры, в которой оформлена субсидия. При этом не отказываются от "скидки на коммуналку" и не декларируют доход от аренды. Или же переезжают в другой город и не регистрируются. Если за первое нарушение "недобросовестным" украинцам грозит аннулирование субсидии, то во втором случае придется заплатить штраф.

Правда, сумма штрафа варьируется в пределах 17-51 гривни. К тому же, первый раз, согласно Административному Кодексу, наказывается "предупреждением". Если в течение одного года попасться правоохранителям без регистрации повторно – придется отдать от одного до трех необлагаемых минимумов доходов (17 гривен).

По словам Олега Бойко, доказать, что украинец действительно живет без регистрации – крайне сложно. Проверять прописку у прохожих на улице, как и ходить по квартирам, полиция не имеет права.



Зарегистрироваться на новом месте нужно не позже, чем через 30 дней после переезда

Еще в апреле этого года вступило в силу постановление Кабмина №207, по которому регистрация места жительства передается из Госмиграционной службы в ведение местных органов власти.

Все, кто уехал из дома и задержался как минимум на 30 дней (заработки, отдых, учеба и т.п) обязан зарегистрироваться на новом месте. Чтобы зарегистрироваться, нужен документ, например, договор аренды жилья или право собственности на квартиру. Кроме того, в центр административных услуг нужно принести оригинал паспорта того, кто регистрируется и того, кто владеет жильем. Мужчинам также придется показать военный билет.

Штрафы за отсутствие регистрации пополняют местные бюджеты и, как считает юрист Александр Плахотник, это станет стимул для местной власти активнее находить "нарушителей" и штрафовать их.

"Вообще тут очень сложно определить, кто прописан, а кто нет. Вот если сами признаетесь – тогда да, могут наказать. А если сказать, например: "да, я прописан в Днепре, но работаю в Киеве и каждый день езжу домой на попутках", будет сложно доказать обратное. Да и оно того не стоит – из-за 17 гривен штрафа никто не будет проводить расследование и выяснять, где вы живете", – говорит Александр Плахотник.

К слову, в интернете полно предложений о регистрации за плату в любом регионе Украины. Цены разные: от 2000 грн за год "проживания" в облцентре, куда люди едут в поисках работы, до 12 тыс. грн — для псевдожителей приграничных районов. Им такая регистрация, даже фиктивная, позволит через 3 года получить право на многократный безвизовый въезд на приграничные территории (до 50 км от границы) стран ЕС — Венгрии, Словакии, Румынии.