Возвращение на родину: останки Александра Олеся перезахоронили в Киеве (видео)

Сегодня, 15:02

Украинского поэта и писателя перезахоронили на Лукьяновском кладбище


В Киеве перезахоронили останки поэта, писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в панихиде – прощании с художником приняли участие президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко.

В начале молебна во Владимирском соборе в Киеве патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что, хотя Олесь жил и умер за пределами Украины, он любил Родину, и свою любовь воплощал в поэзии. Присутствующие помолились за упокой души украинского поэта и его жены.

"В своих произведениях великий поэт не раз различными художественными средствами доносил, что именно внутренние распри и раздоры, неумение объединиться ради великой цели, не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям", – подчеркнул Порошенко.

По мнению президента, не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта.

"Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказался в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину", – отметил он.

Украинского поэта перезахоронили на Лукьяновском кладбище.

Украинский писатель, поэт, драматург Александр Олесь (настоящая фамилия – Кандыба) (1878-1944) долгое время жил и работал за рубежом. Он умер в Праге, где и был похоронен. 3 января 2017 года останки писателя и его жены были эксгумированы, поскольку законы Чехии предусматривают плату ренты за место на кладбище. До этого времени ренту платил выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер, и его сын решил похоронить отца на могиле Олеся.

Президент Украины поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с эксгумацией останков Олеся в Чехии.

14 января власти Чехии дала разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта.
Порошенко, кладбище, олесь, останки

Вы сейчас просматриваете новость "Возвращение на родину: останки Александра Олеся перезахоронили в Киеве (видео)". Другие Новости общества смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Останки писателя Александра Олеся и его жены уже привезли в Киев

27 Января, 17:50

Прощальная панихида состоится во Владимирском соборе, а перезахоронение - на Лукьяновском кладбище

Украина

Фото:dhost.info

Правительство решило, где перезахоронят прах украинского поэта Олеся с супругой

18 Января, 15:03

Зубко отметил, что из резервного фонда будут выделены средства, которые покроют расходы МИД и Киевской городской государственной администрации

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Чехия разрешила передать Украине эксгумированные останки поэта Александра Олеся – Порошенко

14 Января, 15:41

Киев готовит перевозку в ближайшее время, отметил президент

Украина

Могила Александра Олеся в Чехии. Фото: zn.ua

Гробы прогнили, и останки провалились друг на друга - украинский дипломат о состоянии могилы Олеся

5 Января, 15:17

Гошовский отметил, что эксгумация тела украинского поэта и его супруги была необходима. однако это выяснилось уже после того, как раскопали могилу

Политика

Фото: partycentre.com.ua

Рабинович о перезахоронении писателя Олеся: "Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?"

4 Января, 13:21

Депутат считает, что Олесь лишь недавно умер, а на перезахоронении писателя пытаются заработать 

Украина

Писатель без могилы: в Чехии принудительно эксгумировали прах Александра Олеся

3 Января, 21:34

При Минкульте уже создали комиссию, которая будет контролировать транспортировку останков и их перезахоронение в Украине

Украина

Владимир Омелян Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Бандера и Шухевич должны вернуться в Украину - Омелян

3 Января, 16:58

По словам министра, последний приют великим украинцам должна дать украинская земля, а не кладбища мира

Украина

Евгений Нищук. Фото: facebook.com/ievgen.art

Нищук готов лично прибыть в Чехию за эксгумированными останками украинского поэта Олеся

3 Января, 15:54

Министр культуры убежден, что Олесь должен быть похоронен в Украине

Украина

Владимир Гройсман. Фото: investigator.org.ua

Гройсман рассказал, кто займется вопросом перезахоронения выдающихся украинцев

3 Января, 15:19

Премьер пообещал выделить все необходимые средства на доставку останков Олеся из Чехии в Украину

Украина

Владимир Вятрович. Фото: wikipedia.org

Вятрович рассказал, где стоит перезахоронить украинского писателя Олеся

3 Января, 14:42

Глава Института национальной памяти отметил, что часть из захоронений великих укаринцев следует перенести на родину

Украина

В МИД отреагировали на эксгумацию останков украинского писателя в Чехии. Фото: rbc.ua

В МИД Украины рассказали подробности о перезахоронении украинского писателя Олеся

3 Января, 14:22

Согласно сообщению, сейчас родственники писателя, проживащие в Канаде, решают, где будет похоронен Олесь

Украина

Раскопанная могила Александра Олеся. Фото: zn.ua

Порошенко поручил МИД вмешаться в ситуацию с эксгумацией останков украинского писателя Олеся в Чехии

3 Января, 13:52

Президент также дал поручение связаться с родственниками Олеся в Канаде

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования