Врачебная элита обвинила Минздрав в срыве закупок препаратов (видео)

Скандал вокруг Минздрава и закупок лекарств, о котором "События недели" подробно рассказали в прошлом выпуске, стал предметом рассмотрения на заседании правительства.

Вкратце напомню, что глава Киевского Института сердца Борис ТодУров обвинил руководство Министерства здравоохранения в срыве закупок материалов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже пригрозил судом. Исполняющая обязанности министра Ульяна Супрун заверила – готова обсудить возможные недочеты. Но закупки, переданные в ведение международным организациям, уже дали милионную экономию, позволившую закупать больше лекарств. Главу Минздрава поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.

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