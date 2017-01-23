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Врачебная элита обвинила Минздрав в срыве закупок препаратов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/83_main.1485123179.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/83_tn.1485123179.jpg Общество Главу Минздрава поддержал премьер-министр Владимир Гройсман

Врачебная элита обвинила Минздрав в срыве закупок препаратов (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 00:15

Главу Минздрава поддержал премьер-министр Владимир Гройсман


Скандал вокруг Минздрава и закупок лекарств, о котором "События недели" подробно рассказали в прошлом выпуске, стал предметом рассмотрения на заседании правительства.

Вкратце напомню, что глава Киевского Института сердца Борис ТодУров обвинил руководство Министерства здравоохранения в срыве закупок материалов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже пригрозил судом. Исполняющая обязанности министра Ульяна Супрун заверила – готова обсудить возможные недочеты. Но закупки, переданные в ведение международным организациям, уже дали милионную экономию, позволившую закупать больше лекарств. Главу Минздрава поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
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Источник:

Еженедельник "События"

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