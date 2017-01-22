Изобретена батарея со встроенным "огнетушителем"

Как известно, перегрев аккумуляторов называют одной из причин возгораний некоторых смартфонов

Ученые из Стэнфордского университета изобрели литиево-ионную батарею со встроенным "огнетушителем": огнегасительные вещества приводятся в действие, если температура батареи повышается.

Результаты исследований, проведенных командой университета, были опубликованы в журнале Science Advances.

Трифенилфосфат, замедляющий и останавливающий горение, находится внутри специальной капсулы, а сама капсула – в электролите (аккумуляторной кислоте). Оболочка капсулы плавится, когда температура достигает 150 градусов Цельсия, и высвобождает трифенилфосфат. Во время тестов возгорание было потушено за 0,4 секунды.

Литиево-ионные батареи используются во многих устройствах и известны тем, что легко воспламеняются. Причиной может быть или слишком быстрая зарядка батареи, или минимальная ошибка в сборке аккумулятора.

Предыдущие попытки встроить трифенилфосфат в батарею были неудачными, он оказывал негативное воздействие на рабочие свойства батареи.

В феврале 2016 года Национальный совет по безопасности на транспорте США выпустил предупреждение о перевозке литиево-ионных батарей в самолетах, так как они могут стать "источником возгорания".

Южнокорейская компания Samsung пока еще не опубликовала отчет о причинах возгорания ее смартфонов Galaxy Note 7. Исследования, проведенные сторонними компаниями, говорят о том, что причиной возгорания была именно батарея.

Старший аналитик компании IHS Ян Фогг считает, что технологии производства батарей развиваются медленнее, чем телефонные технологии.

"Это одна из причин, по которой и телефонные, и другие технологии не могут развиваться быстрее. Производителям приходится балансировать между запросами покупателей, которые хотят иметь и мощные батареи, и лучшую графику, и большой дисплей одновременно. Существует большой риск при эксплуатации батарей с большим зарядом", – заявил он.