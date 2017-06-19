Кирилл Фесенко опроверг информацию об уходе из "Авеллино"

Центровой сборной Украины Кирилл Фесенко отреагировал на информацию о своем расставании с итальянским клубом "Авеллино".

Несколько часов назад авторитетный портал Sportando сообщил об уходе Фесенко из "Авеллино".

Фесенко на своей странице в Instagram опроверг эту информацию.

"Это ложные новости. Мы еще не обсуждали с Авеллино мое будущее", – написал украинец.

Кирилл Фесенко провел мощный сезон в Италии. В регулярном чемпионате Серии А украинский бигмен в среднем за игру набирал по 12,0 очка и 7,3 подбора, а в плей-офф выдавал по 11,2 очка и 5,7 подбора.

При непосредственном участии Фесенко "Авеллино" добрался до полуфинала Серии А, а в Лиге чемпионов ФИБА остановился на четвертьфинальной стадии.