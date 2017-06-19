Украина поборется за выход в плей-офф ЧМ по баскетболу 3х3
Соперницами наших девушек станут сегодня сборные команды Китая и Японии
Сегодня в Нанте (Франция) состоятся очередные игры группового этапа Чемпионата Мира по баскетболу 3х3. Для Украины этот день важен тем, что наша женская сборная выйдет на корт и сразится за право выступить в стадии плей-офф.
Соперницами наших девушек станут сегодня сборные команды Китая и Японии.
Напомним, что два дня назад сборная Украины одержала уверенную победу над командой Австралии и досадное поражение от команды Голландии.
19 июня
18:20 Китай – Голландия
19:50 Украина – Китай
21:30 Украина – Япония
21:50 Австралия – Нидерланды
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