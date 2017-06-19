Украина поборется за выход в плей-офф ЧМ по баскетболу 3х3

Сегодня, 18:38

Соперницами наших девушек станут сегодня сборные команды Китая и Японии

Фото FIBA
Фото FIBA

Сегодня в Нанте (Франция) состоятся очередные игры группового этапа Чемпионата Мира по баскетболу 3х3. Для Украины этот день важен тем, что наша женская сборная выйдет на корт и сразится за право выступить в стадии плей-офф.

Соперницами наших девушек станут сегодня сборные команды Китая и Японии.

Напомним, что два дня назад сборная Украины одержала уверенную победу над командой Австралии и досадное поражение от команды Голландии.

19 июня

18:20 Китай – Голландия

19:00 ЯпонияАвстралия

19:50 Украина – Китай

21:30 Украина – Япония

21:50 Австралия – Нидерланды

 
чемпионат мира, баскетбол 3 на 3, женская сборная Украины по баскетболу 3х3

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Источник:

Федерация баскетбола Украины

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