Андре Уорд может перейти в тяжеловесы после второй победы над Ковалевым

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорд отметил, что не исключает своего перехода в более тяжелую весовую категорию. По словам американца, победившего техническим нокаутом в матче-реванше россиянина Сергея Ковалева, это всегда было его мечтой.

Я говорю серьезно. Пока никаких договоренностей нет на бой в первом тяжелом или супертяжелом весе, – сказал Уорд. – Да, это кажется безумием, учитывая, что я не самый большой боец полутяжелого веса. Однако это всегда было моей мечтой, и мы это обсуждали. Я хорошо справляюсь с большими бойцами из-за выносливости. Хоть я не самый большой, но достаточно сильный. Поэтому все может быть. Это не простые слова.

Напомним, что команда Ковалева подаст протест на исход реванша с Уордом – американец нанес несколько ударов ниже пояса, после чего судья зафиксировал его победу. Сам рефери признался, что ошибся с досрочной остановкой боя Ковалева с Уордом. при этом на момент остановки боя Уорд выигрывал по очкам на судейских карточках.