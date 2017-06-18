Андре Уорд может перейти в тяжеловесы после второй победы над Ковалевым

Вчера, 19:26

Американский боксер считает, что хорошо справляется с большими бойцами из-за своей выносливости

Анре Уорд победил Сергея Ковалева в матче-реванше. Фото AFP
Анре Уорд победил Сергея Ковалева в матче-реванше. Фото AFP

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорд отметил, что не исключает своего перехода в более тяжелую весовую категорию. По словам американца, победившего техническим нокаутом в матче-реванше россиянина Сергея Ковалева, это всегда было его мечтой.

Я говорю серьезно. Пока никаких договоренностей нет на бой в первом тяжелом или супертяжелом весе, – сказал Уорд. – Да, это кажется безумием, учитывая, что я не самый большой боец полутяжелого веса. Однако это всегда было моей мечтой, и мы это обсуждали. Я хорошо справляюсь с большими бойцами из-за выносливости. Хоть я не самый большой, но достаточно сильный. Поэтому все может быть. Это не простые слова.

Напомним, что команда Ковалева подаст протест на исход реванша с Уордом – американец нанес несколько ударов ниже пояса, после чего судья зафиксировал его победу. Сам рефери признался, что ошибся с досрочной остановкой боя Ковалева с Уордом. при этом на момент остановки боя Уорд выигрывал по очкам на судейских карточках.
боксер, wba, WBO, IBF, Андре Уорд

Вы сейчас просматриваете новость "Андре Уорд может перейти в тяжеловесы после второй победы над Ковалевым". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

СЭ, Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Фото AFP

Рефери признался, что ошибся с досрочной остановкой боя Ковалева с Уордом

Вчера, 12:42

Судья пропустил удары ниже пояса со стороны американца

Бокс

Фото AFP

Команда Ковалева подаст протест на исход реванша с Уордом

Вчера, 11:16

Американец нанес несколько ударов ниже пояса, после чего судья зафиксировал его победу

Бокс

Андре Уорд победил Сергея Ковалева техническим нокаутом. Фото AFP

Уорд вел на судейских карточках на момент остановки боя против Ковалева

Вчера, 09:36

Двое судей отдали предпочтение американцу, один считал, что выигрывает россиянин

Бокс

Уорд - Ковалев. Полное видео боя

Вчера, 09:15

Полная видеозапись реванша Андре Уорда и Сергея Ковалева

Бокс

Уорд победил Ковалева нокаутом в восьмом раунде

Вчера, 09:02

Американский боксер защитил титулы WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе

Бокс

На взвешивании. Фото AFP

Боксеры Ковалев и Уорд показали одинаковый вес перед реваншем

17 Июня, 09:12

Поединок состоится в Лас-Вегасе 17 июня

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования