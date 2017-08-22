Чемпион по боксу Энтони Джошуа хочет провести бой по правилам ММА

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF Энтони Джошуа заявил, что готов провести бой по правилам ММА, но с одним условием – противник не должен проводить болевые или удушающие приемы.

"Я люблю драться, и я бы это сделал. Единственная вещь, которую оппонент не должен делать – это приемы. Но зато он может бить ногами, локтями и кусаться.

Я не могу побеждать оппонентов с помощью болевых и удушающих приемов. Чтобы научиться их делать требуется много времени, которого у меня нет. Но когда речь заходит о чистой агрессии и правилах боя, я определенно могу драться. Это не было бы проблемой", – сказал Джошуа.

Напомним, что на выходных чемпион UFC Конор Макгрегор проведет бой с боксером Флойдом Мейвезером по правилам бокса.

Интересно, что Владимир Кличко заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.

Также букмекеры отметили увеличение количества ставок на победу Макгрегора.